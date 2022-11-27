Двухэтажный автодом с террасой: за сколько можно купить китайскую роскошь

SAIC Maxus представил необычную модель автомобиля с 18 кв. м. жилой площади.

Дом на колесах Maxus Everest построен на платформе грузовика Genlion H6 от коммерческого бренда SAIC. У автодома полный привод и три блокировки дифференциала. А передвигать эту машину по дорогам помогает двигатель объемом 8,7 л мощностью 330 л. с.

300-литрового топливного бака хватит на 1000 км езды без остановок.

На первом этаже автодома — кухня-столовая и санузел, на втором — кровать и диван. Дом на колесах оснащен всей необходимой бытовой техникой, теплым полом и кондиционерами.

Для любителей отдохнуть на свежем воздухе предусмотрена откидная терраса.

И о цене этого чуда китайского автопрома: базовая модель обойдется в 2,88 млн юаней (24,3 млн рублей). Автодом можно дооснастить широким спектром оборудования, а также выбрать оформление внутренней отделки по своему вкусу.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Maxus Everest