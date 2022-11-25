В этих пяти регионах серьезно увеличилось количество смертельных ДТП

Например, в Севастополе число аварий с фатальным исходом за год выросло на 40%.

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В 29 регионах РФ зафиксирован прирост смертности в ДТП.

На пятом месте в этом печальном списке находится Еврейская автономная область, где количество происшествий со смертельным исходом за 10 месяцев 2022 года выросло на 37,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В пятерку регионов с самыми «смертельными» дорогами, по данным Госавтоинспекции, также вошли Марий Эл (+39,7%), Севастополь (+40%), Карачаево-Черкесия (+44,7%) и Республика Алтай (+72,7%).

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Однако общее число погибших на российских дорогах за это же время сократилось на 5,1%, а количество раненых — на 5,6%. Стало меньше и аварий как таковых: 103,9 тысячи случаев, минус 5,5% от статистики прошлого года.

К 2030 году правительству нужно добиться снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на каждые 100 тысяч населения.

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Источник: Коммерсант.

Фото: АГН «Москва»