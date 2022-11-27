Угадайте страну по именам людей: Мерседес, Ауди и Жигули — журнал За рулем

Угадайте страну по именам людей: Мерседес, Ауди и Жигули

Редко, но встречаются Камазы и даже Камри. Повстречаться с Ладой можно гораздо чаще. А Жигули, напротив, один-единственный...

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Один из зарегистрированных в Казахстане кандидатов в президенты — это Жигули Дайрабаев. Имя не просто редкое — как пишут национальные СМИ, Дайрабаев единственный человек с таким именем в стране. Со слов самого политика известно, что родители назвали его не в честь автомобиля, а в честь Жигулевских гор.

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Кроме того, это имя, больше ассоциируемое с машиной, горами или пивом, носит также улица в Алматы.

Возвращаясь к автомобильным именам: в Казахстане зарегистрированы два человека с именем Камаз, один Ауди и один Камри. Девять женщин (из них семеро — казашки) носят имя Мерседес. А вот девушек с именем Лада гораздо больше — 619, однако с автомобилем в Казахстане это имя ассоциируют уже нечасто, пишет источник.

Источник: exk.kz.

Фото: Unsplash, «За рулем»

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