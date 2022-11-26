Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — журнал За рулем

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу - цены

Скоро кроссовер начнут поставлять в Россию по схеме параллельного импорта.

Материалы по теме
Как ремонтируют боевые машины на передовой

Lexus RX пятого поколения был представлен 1 июня 2022 года. Компания обещала, что в продажу кроссовер поступит осенью, и сдержала слово.

Главной особенностью дизайна нового RX стала «бесшовная» решетка радиатора. Кажется, будто граница между решеткой радиатора и бампером отсутствует.

«Новый RX — это центральная модель для Lexus, поэтому мы приняли вызов. Ходовые качества и дизайн были радикально изменены. Я думаю, что мы сделали машину, которую люди полюбят», — сказал главный инженер, разрабатывавший новый Lexus RX Такааки Оно.

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Ходовые качества, поговаривают, значительно улучшились, а вес уменьшился на 90 кг.

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены

Оснащается автомобиль гибридной силовой установкой. В ее основе лежит 2,4-литровый бензиновый турбированный мотор и два электродвигателя. Такая версия получила индекс «RX500h».

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены

Материалы по теме
Tank 400 — каким будет внедорожник для России

Другая гибридная силовая установка сделана на базе 2,5-литрового мотора и носит индекс «RX450h+». Есть и просто бензиновый вариант RX350 с 2,4-литровым рядным 4-цилиндровым турбодвигателем.

Расценки на Lexus RX в Японии следующие. RX500h стоит 9 млн йен, или 3,9 млн рублей. За RX450h+ надо заплатить 8 710 000 йен (3,8 млн рублей), а RX350 стоит от 6 640 000 до 7 060 000 йен (2,9–3,1 млн рублей).

Фото: Lexus

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены

Скоро кроссовер начнут поставлять в Россию по схеме параллельного импорта.

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — фото 1373524Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — фото 1373521Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — фото 1373523Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены
Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены

Скоро кроссовер начнут поставлять в Россию по схеме параллельного импорта.

Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — фото 1373523Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — фото 1373521Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены — фото 1373524Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу — цены
Наше новое видео
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)
Как на самом деле собирают Москвичи (видео)
Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров474
Оцените материал
0:0

Отзывы о Lexus RX

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: