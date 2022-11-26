Новый Lexus RX наконец-то поступил в продажу - цены

Скоро кроссовер начнут поставлять в Россию по схеме параллельного импорта.

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Lexus RX пятого поколения был представлен 1 июня 2022 года. Компания обещала, что в продажу кроссовер поступит осенью, и сдержала слово.

Главной особенностью дизайна нового RX стала «бесшовная» решетка радиатора. Кажется, будто граница между решеткой радиатора и бампером отсутствует.

«Новый RX — это центральная модель для Lexus, поэтому мы приняли вызов. Ходовые качества и дизайн были радикально изменены. Я думаю, что мы сделали машину, которую люди полюбят», — сказал главный инженер, разрабатывавший новый Lexus RX Такааки Оно.

Ходовые качества, поговаривают, значительно улучшились, а вес уменьшился на 90 кг.

Оснащается автомобиль гибридной силовой установкой. В ее основе лежит 2,4-литровый бензиновый турбированный мотор и два электродвигателя. Такая версия получила индекс «RX500h».

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Другая гибридная силовая установка сделана на базе 2,5-литрового мотора и носит индекс «RX450h+». Есть и просто бензиновый вариант RX350 с 2,4-литровым рядным 4-цилиндровым турбодвигателем.

Расценки на Lexus RX в Японии следующие. RX500h стоит 9 млн йен, или 3,9 млн рублей. За RX450h+ надо заплатить 8 710 000 йен (3,8 млн рублей), а RX350 стоит от 6 640 000 до 7 060 000 йен (2,9–3,1 млн рублей).

В продаже появился новый внедорожник Toyota — он больше и мощнее, чем Land Cruiser 300, но при этом дешевле.

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Фото: Lexus