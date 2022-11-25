Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)

На Московском автозаводе «Москвич» началась сборка первой модели возрожденного бренда — Москвич 3.

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Как это происходит и что это за машины, прямо на месте событий разбирался главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

В частности, он выяснил, что конвейер, ранее использовавшийся для сборки моделей Renault, пока стоит. А сборку Москвичей ведут на очень компактной линии с перемещаемыми вручную тележками.

На полностью собранные кузова устанавливают силовой агрегат, подвеску, выхлопную систему и колеса, после чего приклеивают шильдики и выставляют углы развала-схождения.

Фактически это крупноузловая сборка китайского кроссовера JAC JS4. Все комплектующие сейчас поставляются из КНР, однако впоследствии сборка должна быть в значительной степени локализована. А через несколько лет и вовсе обещается переход на собственную модель.

Ну а пока у нас есть Москвич 3. По предварительным оценкам, цены будут лежать в диапазоне от 1,9 до 2,4 млн рублей.

На данный момент модель оставляет впечатление автомобиля, вполне способного конкурировать с одноклассниками. Но это впечатление — первое. А дальше — посмотрим!