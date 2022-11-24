Стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич»

Он подойдет под условия программы по льготному автокредитованию.

Материалы по теме Автомобили Москвич можно будет купить по программе льготного автокредитования

На обновленном автозаводе «Москвич» официально пока не называют цены автомобилей, серийное производство которых было запущено 23 ноября.

Однако эксперты рынка уже озвучили, что на рынке машины будут продаваться по цене от 1,6 до 2 млн рублей.

При этом «Москвичи» попадут под программу льготного автокредитования, и, таким образом, для отдельных категорий потребителей цена покупки может снизиться еще на 20%.

Продажи городского кроссовера «Москвич 3» в декабре стартуют в Москве и ЦФО. Он оснащен бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, комплектуется автоматической или механической коробкой передач.

До конца года автозавод планирует выпустить 600 автомобилей.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: t.me/DtRoad, depositphotos.com