С конвейера завода «Москвич» сошел первый кроссовер

Этот автомобиль носит название Москвич 3.

Материалы по теме Какие модели будет выпускать «Москвич»: без китайцев не обошлось

На бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей Москвич.

«Не прошло и шести месяцев, мы запускаем завод, который в свое время Renault оставил и ушел с российской площадки.

Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом „Москвич“, и это историческое событие», — сказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что началось производство с крупноузловой сборки, но через несколько лет здесь будут выпускать и электромобили на собственной платформе. У Москвы есть большие компетенции в области электротранспорта.

О модели

Москвич 3 — автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок. Модели возрожденного бренда будут иметь цифровые коды, указывающие на размер авто и старшинство в семействе. Индекс «е» означает — электромобиль.

Материалы по теме Собянин рассказал, откуда будут подвозить запчасти для Москвичей

Габариты нового кроссовера: длина — 4410 мм, ширина — 1800 мм и высота —1660 мм. Колесная база — 2620 мм. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором и вариатором или 6-ступенчатой механической коробкой передач (на выбор).

В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер Москвич 3 поступит в декабре текущего года.

***

На церемонии открытия предприятия присутствовали вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин.

Названы три качества, которыми непременно должны обладать автомобили Москвич.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Источник: ТАСС



Фото: Антон Новодережкин/ТАСС