Названы три качества, без которых Москвич провалится в продажах — журнал За рулем

Названы три качества, без которых Москвич провалится в продажах

В ближайшее время на заводе Москвич должно стартовать производство двух моделей под возрожденным российским брендом. Прикидываем, что их ждет.

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Как известно, на одноименном заводе, бывшем Рено Россия, в первые годы будут собирать копии китайских моделей JAC, чтобы затем перейти к выпуску самостоятельно разработанных машин.

Успех первых машин под маркой Москвич будет зависеть от того, что по факту получит покупатель.

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Важными качествами, по мнению специалистов, в данном контексте являются:

  • комплектация автомобиля;
  • ремонтопригодность конструкции;
  • надежность — сколько Москвич сможет проехать по реальным дорогам.

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Немаловажным фактором будет и цена.

В преддверии старта производства стоит напомнить, что на данный момент в Росстандарте зарегистрировано ОТТС на две модели: бензиновый Москвич 3 с турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с МКП или вариатором, и Москвич 3е с электромотором на 68 л.с. и запасом хода в 410 км.

Источник: Радио Sputnik.

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