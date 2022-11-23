Названы три качества, без которых Москвич провалится в продажах

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Как известно, на одноименном заводе, бывшем Рено Россия, в первые годы будут собирать копии китайских моделей JAC, чтобы затем перейти к выпуску самостоятельно разработанных машин.
Успех первых машин под маркой Москвич будет зависеть от того, что по факту получит покупатель.
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Важными качествами, по мнению специалистов, в данном контексте являются:
- комплектация автомобиля;
- ремонтопригодность конструкции;
- надежность — сколько Москвич сможет проехать по реальным дорогам.
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Немаловажным фактором будет и цена.
В преддверии старта производства стоит напомнить, что на данный момент в Росстандарте зарегистрировано ОТТС на две модели: бензиновый Москвич 3 с турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с МКП или вариатором, и Москвич 3е с электромотором на 68 л.с. и запасом хода в 410 км.
- Сборка Москвичей должна стартовать уже на этой неделе.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: Радио Sputnik.