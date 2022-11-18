Завод «Москвич» приступит к сборке автомобилей уже на следующей неделе — журнал За рулем

Завод «Москвич» приступит к сборке автомобилей уже на следующей неделе

Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что после ухода многих инвесторов из Москвы подавляющее большинство освободившихся ниш заполнили российские предприниматели. Единственной проблемной нишей стало автомобилестроение.

Москва выкупила у Renault завод, и уже на следующей неделе он начнет первую сборку.

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«И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Рено. А через 2–3  года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей», — сказал Собянин.

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После передачи завода Рено столице его переименовали в «Москвич» и через некоторое время объявили о планах производства. В планах выпускать седан и четыре кроссовера, один из них электрический. На первом этапе будет крупноузловая сборка, постепенно модели локализуют, также будет построена собственная платформа для электромобиля.

Известно также, что «Москвич» получил от Росстандарта одобрение на производство моделей Москвич 3 и Москвич 3e.



Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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