Российско-белорусский автомобиль — так, будет или нет? — журнал За рулем

Российско-белорусский автомобиль — так, будет или нет?

О перспективах проекта рассказал главный редактор журнала «За рулем».

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Белорусы привлекут АВТОВАЗ для создания «союзного» автомобиля

Белорусы собираются создать свой электрокар, такой информацией недавно поделился генеральный директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский.

Так называемая «союзная» машина будет электрической и максимально локализованной на предприятии «Белджи» в Белоруссии. В качестве партнера проекта наши соседи собираются пригласить АВТОВАЗ и использовать его наработки по е-Ларгусу.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Российско-белорусский автомобиль — так, будет или нет?
— «Союзный» автомобиль возможен, и чем больше таких проектов будет, тем лучше рынку и потребителю. Но пока все очень неконкретно. Начиная с того, пригласят ли белорусы именно АВТОВАЗ или выберут другого партнера?

Если нужно сделать автомобиль в сжатые сроки, то получится (условно) что-то типа Москвича, который и не совсем Москвич, а JAC с эмблемой Москвича. Зато электрический, и организован выпуск относительно быстро.

Если же собираются осваивать производство чего-то своего — это более долгая история.

Вот есть Ларгус, он разработан, но кузовные панели для него где делают? Штампуют на АВТОВАЗе. Изготавливать новые штампы для небольшого объема и везти их в Белоруссию — нет смысла. Это уже расходы на логистике. А чем это начинять? Где брать тяговые аккумуляторы? У нас их пока нет. Те, что производят в России, стоят дорого. Значит, их надо везти из Китая. И так далее. Из этого набегает цена.

Таким образом, надо просчитать весь бизнес-кейс. Что выпускать, в каких объемах, по какой цене и сколько по этой цене удастся продать автомобилей. Пока вся эта конструкция не проглядывается.

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Хотя, в принципе, я за любую инициативу, направленную на организацию и локализацию производства.

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