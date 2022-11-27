Как понять, что пора менять масло по его расходу, цвету и запаху

Автопроизводители склонные завышать рекомендованный интервал замены масла в двигателе, чтобы людям казалось, будто обслуживать такой автомобилем дешевле. Но это опасное заблуждение.

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Как правило, масло теряет свои свойства достаточно быстро, а менять его чаще, чем предписано инструкцией, никто не запрещает, — утверждает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Когда же становится очевидно, что масло пора заменить?

Признак №1

Нужно считать моточасы. Они либо отображаются на бортовом компьютере, либо вам нужно купить специальный счетчик. Если масло дешевое (на минеральной или гидрокрекинговой основе), менять его необходимо после 250 часов работы, если дорогое (синтетическое) — после 350 часов.

Чтобы вычислить отработанные моточасы, нужно умножить среднюю скорость автомобиля на допустимое время работы масла. Скажем 30 км/ч умножаем на 250 ч и получаем 7,5 тысяч километров — после такого пробега недорогое минеральное масло следует заменить. А вот дорогое синтетическое масло при такой средней скорости способно продержаться больше 10 тысяч километров пробега.

Признак №2

Нужно понять, а не в трудных ли условиях приходится работать машине. К ними относятся бездорожье и пересеченная местность, пробки; дороги, обработанные реагентом; использование техники в качестве такси, суровый климат и так далее.

Если что-то из этого соответствует вашим условиям, нужно менять масло не реже чем раз в полгода или каждые 7500 километров пробега.

Признак №3

По словам Ревина, следует контролировать расход, цвет и запах масла. Замерять уровень можно раз в 1–1,5 тысячи километров пробега. Если уровень масла сначала не менялся, а потом начал резко падать, пришло время залить новое масло.

При некоторых поломках в масло попадают антифриз или бензин. В первом случае появляется светло-желтая эмульсия на щупе и крышке горловины, во втором характерный запах. Устранив неисправность, смените масло.

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Источник: За рулем

Фото: depositphotos и «За рулем»