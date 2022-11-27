За победу каждому футболисту сборной вручили по Роллс-Ройсу

Речь о сборной Саудовской Аравии. Дорогие машины - форма благодарности за матч с Аргентиной на Чемпионате мира в Катаре.

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Ни одна из команд на идущем Чемпионате мира по футболу в Катаре не удостоилась таких «золотых гор» от своего правительства. За победу над сборной Аргентины по каждому члену команды Саудовской Аравии вручили элитную машину Rolls Royce Phantom. Так земляков отблагодарил наследный принц страны Мухаммед бен Сальман.

Цена нового такого автомобиля — от 460 до 550 тысяч долларов (примерно 27–33 миллиона рублей).

22 ноября Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1. Забить ближневосточным оппонентам смог легендарный Лионель Мессии (10-ая минута, пенальти). Саудиты ответили на 48-ой и 53-ей минутах.

Также саудиты стали первой сборной за всю историю чемпионатов мира, забившей Аргентине больше одного гола. Аргентина впервые с 1990 года проиграли в первом же матче.

Фейк или правда?

По информации Sports.ru пока никто не подтвердил столь дорогие подарки футболистам. А тренера сборной Эрве Ренара попросту взбесили эти слухи.

Интересный факт

В 1994-м саудовскому игроку уже дарили Rolls-Royce. Тогда машину получил лишь один футболист Саид аль-Увайран за гол в ворота Бельгии на Чемпионате мира в США. За этот удар его прозвали «арабским Марадоной», а его имя оказалось на шестом месте в рейтинге авторов лучших голов столетия. Вот как это было:

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Источник: Indonesia Posts

Фото: Скриншот из YouTube