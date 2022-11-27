«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — журнал За рулем

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

Двуспальная кровать, полноценная кухня, система хранения вещей и даже душ!

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Немецкие любители российских внедорожников с сайта niva-power.de и польская компания campingmode.pl разработали универсальный комплект Forest, превращающий микроавтобус в автодом. На разработку комплекта ушло 15 месяцев.

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Компоненты сделаны из толстостенной фанеры на фрезерных станках с ЧПУ. Изначально Forest запакован в ящик размерами 1099 х 610 х 544 мм. Презентационный комплект установили в УАЗ СГР.

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

Модульная конструкция включает в себя кухню, спальню и систему хранения вещей. Верхняя часть раскладывается в двуспальную кровать (маты входят в комплект), под которую можно уложить продукты и вещи.

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

А еще под кровать заезжает на полозьях полноценная кухня. На стоянке ее нужно выдвинуть, тогда станут доступны двухкомфорочная газовая плита, столешница, мойка, столик для чашек и тарелок, ниша для холодильника и — за отдельную плату — ящики с посудой.

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

Под столешницей прячется емкость для воды с мощным фильтром  — можно пользоваться почти любым попавшимся в дороге водоемом. Есть даже душ — правда, его пришлось вынести на багажник.

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Комплект подходит не только для «буханки», создатели уже попробовали его установку на 40 моделях микроавтобусов и минивэнов. В Европе Forest стоит 5240 евро.

  • Недешево, но комплект можно взять в аренду на отпуск, да и при покупке он все же несколько доступнее, чем Matrioska из Италии.
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Уазбука.

Фото: niva-power.de, campingmode.pl

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

Двуспальная кровать, полноценная кухня, система хранения вещей и даже душ!

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире - фото 1374052«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374048«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374049«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374050«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374051«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374046«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374047«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире
«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире

Двуспальная кровать, полноценная кухня, система хранения вещей и даже душ!

«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире - фото 1374052«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374050«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374051«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374049«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374048«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374046«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире — фото 1374047«Буханка» с начинкой: возможно, самый продуманный автодом в мире
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