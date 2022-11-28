Власти Москвы рассказали, когда Москвич станет полностью отечественным

В следующем году завод произведет порядка 50 тыс. новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве, Московской области и других регионах России, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Сейчас идет серийная сборка первой модели завода, кроссовера Москвич 3, а в конце следующего года в планах выйти на тот объем локализации, который был, например, у завода Renault, когда он выпускал свои автомобили на этом предприятии.
Здесь же будут производить часть кузовных деталей, шины планируется закупать российские. Локализацию компонентов решено повышать с каждым годом. Таким образом транспортники будут выполнять поручение мэра, чтобы завод «Москвич» через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе.
«Мы над этой задачей вместе с КАМАЗом работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше», — отметил Максим Ликсутов.
Продажа первых кроссоверов Москвич 3 начнется уже в декабре.
- Видео с конвейера Москвича можно найти здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник, фото: t.me/DtRoad