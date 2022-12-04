Такого ленивого водителя вы еще не видели

Чего только не увидишь на дорогах после обильного снегопада.

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После метели в Буффало (штат Нью-Йорк, США) дороги завалило 1,5-метровым слоем снега. Водитель эвакуатора, который буксировал машины, увидел, как этот пикап проехал прямо перед ним.

Он не понял, кто был за рулем, но точно знает, что этот водитель не мог ничего видеть, так как ветровое стекло было полностью завалено снегом. При этом в таком виде, даже не удосужившись смахнуть снег со стекол и зеркал, этот автомобиль выехал на перекресток.

Пользователи по-разному отреагировали на это видео, попадались вот такие шуточные комментарии: «Когда опаздываешь на работу после метели», «Водитель езжай прямо и не сворачивай, всё получится», «Будущий лауреат премии Дарвина».

А один ютубер даже усомнился, не подстроено ли это, слишком уж неправдоподобной выглядит эта ситуация.