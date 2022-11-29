Известно, на чем теперь будут ездить игроки «Зенита» — журнал За рулем

Известно, на чем теперь будут ездить игроки «Зенита»

Это отечественный автомобиль.

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Игроки «Зенита» теперь будут ездить на Ладах: АВТОВАЗ предоставит клубу автомобили модели нового поколения Vesta. По соглашению между АО «АВТОВАЗ» и ФК «Зенит», Lada становится официальным автомобильным партнером клуба до конца 2023 года.

По договору команда получает определенное количество машин. Игрокам на выбор представят типы кузова седан и универсал.

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Известно, на чем теперь будут ездить игроки «Зенита»

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Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что у игроков команды была возможность либо ездить на иномарках за деньги, либо в рамках спонсорского контракта — бесплатно на отечественных машинах. В итоге желающих ездить на иномарках практически не оказалось.

Легионеры «Зенита» пока смогли только посидеть в автомобиле и проехаться. Сейчас у них будут каникулы, потом сборы, так что убедиться, что это хорошая машина, ребята смогут только в феврале, после сборов.

  • Как справляется отечественный автомобиль вместо иномарки: об этом здесь.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: «Матч ТВ», пресс-релиз АВТОВАЗа

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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