Напомним, это коммерческие автомобили, которые будут выпускать в Татарстане взамен ушедших Ford Transit.

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Коммерческие автомобили «Соллерс» (микроавтобус Атлант и малотоннажный грузовик Арго) начнут выпускать на заводе в ОЭЗ «Алабуга» по технологии полного цикла в 2023 году.

Цены на бескапотный грузовик Арго (JAC N35) стартуют от 2 559 000 рублей. Варианты автомобилей — массой от 2,5 до 3,5 т. и с турбодизелем 130 л.с. или бензиновым мотором на 147 л.с. Планируется также электрическая версия Арго.

Стоимость коммерческого автомобиля Атлант (JAC Sunray ) с полукапотной компоновкой начинается от 2 904 000 рублей. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон с короткой базой. Есть также версия микроавтобуса. Масса таких автомобилей варьируется от 2,5 до 4,2 т, на выбор предложат дизельные моторы мощностью 139 и 150 л.с.

Сначала эти машины будут выпускать по технологии крупноузловой сборки, продавать планируют с декабря 2022 года, а с ноября уже принимают заказы.

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Уже в базовой версии эти машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и ABS. Автомобили можно будет приобрести по программам лизинга и trade-in.

Производство автомобилей под собственным брендом «Соллерс» стартовало в минувшие выходные. Это переименованные машины от китайского производителя JAC, которые в дальнейшем планируется локализовать в России.



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Источник: «БИЗНЕС Online»

Фото: «Соллерс»