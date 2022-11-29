Недобросовестные водители используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработавших газов двигателей либо умышленно на большой громкости воспроизводят музыку при помощи звукоусилителей, говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в думской электронной базе.
Это нарушает тишину и покой как в местах общего пользования, так и в жилищах граждан, мешает комфортному сну и отдыху и причиняет вред здоровью.
При этом установленных законом мер явно недостаточно — сейчас это предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Штраф
Поэтому в Госдуму внесен законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать свои штрафы для особо шумных транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности и т. д.).
Штраф будет варьироваться в зависимости от категории транспортного средства и мощности двигателя, при этом его размер может превышать пять тысяч рублей.
Задержание
Также законопроект предлагает задерживать транспортные средства с «демонтированной или модифицированной системой выпуска отработавших газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину», если владелец не может оперативно, на месте устранить причину нарушения.
Для многих нарушителей это может стать более эффективной предупредительной мерой, чем даже сам штраф, говорится в пояснительной записке.
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Источник: sozd.duma.gov.ru
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