Водителей накажут за нарушение тишины — это уже не шутки — журнал За рулем

Водителей накажут за нарушение тишины — это уже не шутки

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

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Недобросовестные водители используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработавших газов двигателей либо умышленно на большой громкости воспроизводят музыку при помощи звукоусилителей, говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в думской электронной базе.

Это нарушает тишину и покой как в местах общего пользования, так и в жилищах граждан, мешает комфортному сну и отдыху и причиняет вред здоровью.

При этом установленных законом мер явно недостаточно — сейчас это предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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Штраф

Поэтому в Госдуму внесен законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать свои штрафы для особо шумных транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности и т. д.).

Штраф будет варьироваться в зависимости от категории транспортного средства и мощности двигателя, при этом его размер может превышать пять тысяч рублей.

Задержание

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Также законопроект предлагает задерживать транспортные средства с «демонтированной или модифицированной системой выпуска отработавших газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину», если владелец не может оперативно, на месте устранить причину нарушения.

Для многих нарушителей это может стать более эффективной предупредительной мерой, чем даже сам штраф, говорится в пояснительной записке.

Источник: sozd.duma.gov.ru

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