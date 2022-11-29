Наркотики, лишение прав: подробности о женщине, сбившей мать с двумя детьми

Ранее она уже побывала в серьезном ДТП.

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В минувшее воскресенье у дома 12 на улице Свободы в Москве 37-летняя Наталья Украинская на автомобиле Kia не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила женщину и двух ее маленьких детей, один из которых находился в коляске.

Мать и четырехлетний сын погибли на месте, годовалая дочка чудом уцелела и сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Экспертиза показала, что в момент ДТП женщина-водитель была в состоянии наркотического опьянения (наркотик каннабиноидной группы). В связи со вновь открывшимися обстоятельствами материалы уголовного дела переквалифицированы по п. 6 ст. 12.12 ч. 3 КоАП (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Оказалось, что годом ранее женщина уже побывала в серьезной аварии, и тогда же суд лишил ее прав сроком на четыре месяца. В ночь на 7 января прошлого года она в центре Москвы проехала на красный сигнал и столкнулась с Мерседесом. За ремонт владельцу иномарки насчитали 2,8 млн рублей, страховка покрыла только часть этой суммы. В итоге суд взыскал с Натальи Украинской 2,1 миллиона. Она пыталась оспорить это решение в суде, но в августе этого года проиграла апелляцию.





Источники: ТАСС, «Комсомольская правда»



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