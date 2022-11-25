Нам рассказали, как влияет возраст авто на аварийность. Не так, как вы подумали — журнал За рулем

Нам рассказали, как влияет возраст авто на аварийность. Не так, как вы подумали

Большинство же аварий происходит из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.

Материалы по теме
Мы выяснили, какие водители на дороге самые наглые

Согласно данным ГИБДД, за 9 месяцев текущего года произошло 91 225 аварий, в которых погибли или пострадали люди. Чаще всего они происходят из-за нарушения водителями ПДД, а доля ДТП, возникших из-за неисправности машин, традиционно невысока и составляет 4,7%.

И это при том, что техосмотр для многих легковушек отменен с начала 2022 года.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Специалисты страховой компании «Согласие» изучили данные по ОСАГО и выяснили, что с более свежими автомобилями случалось больше ДТП, чем со старыми моделями.

Чаще других попадали в аварии в 2022 году автомобили младше 5 лет. У данной категории самая высокая частота аварийности — 7,35%, а у машин старше 25 лет — 3,77%.

Частота аварийности автомобилей, которые находятся между данными возрастными группами, на уровне средних значений:

  • от 5 до 10 лет — 5,77%
  • от 11 до 14 — 5,19%
  • от 15 до 19 — 5,06%
  • от 20 до 24 — 4,58%.

Материалы по теме
Эти водители чаще других виноваты в ДТП

Таким образом, получается, что по мере старения автомобиля снижается риск, что он попадет в аварию.

***

Самыми аварийными, по версии автостраховщика, являются водители Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Они оказались «лидерами» сразу в двух категориях: чаще всего попадали в ДТП и чаще других разбивали машины в «тоталь».



Фото: Роман Пименов/ТАСС

Наше новое видео
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)
Как на самом деле собирают Москвичи (видео)
Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров267
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: