Нам рассказали, как влияет возраст авто на аварийность. Не так, как вы подумали

Согласно данным ГИБДД, за 9 месяцев текущего года произошло 91 225 аварий, в которых погибли или пострадали люди. Чаще всего они происходят из-за нарушения водителями ПДД, а доля ДТП, возникших из-за неисправности машин, традиционно невысока и составляет 4,7%.
И это при том, что техосмотр для многих легковушек отменен с начала 2022 года.
Специалисты страховой компании «Согласие» изучили данные по ОСАГО и выяснили, что с более свежими автомобилями случалось больше ДТП, чем со старыми моделями.
Чаще других попадали в аварии в 2022 году автомобили младше 5 лет. У данной категории самая высокая частота аварийности — 7,35%, а у машин старше 25 лет — 3,77%.
Частота аварийности автомобилей, которые находятся между данными возрастными группами, на уровне средних значений:
- от 5 до 10 лет — 5,77%
- от 11 до 14 — 5,19%
- от 15 до 19 — 5,06%
- от 20 до 24 — 4,58%.
Таким образом, получается, что по мере старения автомобиля снижается риск, что он попадет в аварию.
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Самыми аварийными, по версии автостраховщика, являются водители Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Они оказались «лидерами» сразу в двух категориях: чаще всего попадали в ДТП и чаще других разбивали машины в «тоталь».
- Эти автомобили с пробегом покупают чаще других.
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Фото: Роман Пименов/ТАСС