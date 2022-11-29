ГИБДД не хватает подходящих автомобилей

Объявленные коллективным западом санкции не дали возможность ведомству обновить автопарк.

Министерство внутренних дел так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей на 4,5 млрд руб, выделенных на эти цели.

Ранее для полиции использовали локализованные в России автомобили Skoda, Hyundai и Lada, однако в 2022 году МВД даже не объявило тендеры на закупки.

С 2019 года в качестве патрульных машин ГИБДД служили Skoda Octavia, УАЗ Патриот, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции»,- говорится в октябрьском отчете дирекции проекта «Безопасность дорожного движения».

Деньги решено перераспределить, но на какие цели их потратят, не сообщается. Решение должны принять до конца ноября.

Известно, что законодательства о госзакупках запрещает приобретать автомобили из иностранных государств, то есть они могут быть выпущены только в России.

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Выбор сейчас невелик: упрощенные Lada Granta, УАЗ Патриот да китайский Haval, локализованный в Туле. Но Хавалы дорогие (2,2–2,4 млн руб.), и выделенных средств на определенное количество машин будет недостаточно. Эксперты полагают, что ведомство хочет дождаться расширения предложения на рынке. Так, в марте 2023 года в Тольятти возобновят серийное производство упрощенной версии Vesta на механике с 90-сильным двигателем от Granta. Возможно, такие машины подойдут ГИБДД, и закупки возобновятся.

Власти придумали новую меру для сдерживания автомобилизации.

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Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС