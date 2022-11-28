Власти придумали новую меру для сдерживания автомобилизации

Она содержится в рекомендациях, которые Минтранс впервые разработал для муниципалитетов.

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Минтранс РФ разработал профильные рекомендации для муниципалитетов, где, в частности, рекомендовано начать кампанию по сокращению мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Таким образом Минтранс пытается стимулировать население к отказу от личного транспорта в пользу общественного.

Если транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест, региональным властям советуют вводить плату за паркинг. Этим показателем руководствуется и Департамент транспорта Москвы, вводя очередную платную зону в городе.

Для длительной парковки рекомендуется внедрять внеуличные парковки, автостоянки и гаражи. Количество мест на улично-дорожной сети и на внутриквартальных территориях должно сокращаться, а парковка вдоль улиц вообще должна рассматриваться как временная мера, если это позволяет пропускная способность магистрали.

Другие меры

Среди других мер по сдерживанию трафика: более активный ввод перехватывающих паркингов, увеличение скорости движения наземного транспорта, сокращение интервалов, регулировка стоимости билетов таким образом, чтобы водителю поездка на общественном транспорте обходилась дешевле, чем на личном авто.

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На самых перегруженных улицах рекомендуется вводить выделенки в «ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест». У расположенных рядом объектов с разным функциональным назначением рекомендуется использовать одну общую парковку. Например, в течение дня там могут парковаться посетители городских служб, а вечером — театра.

Однако пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определенному уровню комфорта, будет непросто, считают эксперты.