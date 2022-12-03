Чертовы гении! Они сделали лимузин из... самолета

Вы не угадаете, в какой стране до такого додумались.

В Мексике! Именно там нашлись умельцы, которые не только хотели совместить самолет с автомобилем, но и сделали это, использовав автобус Мерседес-Бенц и лайнер Боинг-727.

У самолета обрезали крылья и хвост, но оставили кабину пилотов и лестницу для погрузки пассажиров. От автобуса взяли шасси, рулевое управление и бензобак. Проектированием аппарата занималась компания «VACA Limousines». Изобретение получило название «Лимузин Боинг».

Машина длиной 16,5 метров и весом почти 11 тонн может развивать скорость 200 километров в час. На одном из американских сайтов пишут, что так разгоняться не рекомендуется. В салон (или на борт) помещаются 40 пассажиров с таким же комфортом, как в частном самолете.

Компания из Лос-Анджелеса купила автомобиль у мексиканцев за 275 тысяч долларов (16,7 млн рублей). Год назад лимузин продавался уже за миллион долларов.

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Источник: hotcars.com

Фото: YouTube