Хитрость опытных водителей в мороз

Некоторые водители от незнания ставят автомобиль на ручник в мороз, а некоторые зимой после мойки. Это категорически нельзя делать, объяснил эксперт «За рулем» Максим Гомянин, и вот почему.
В таком случае тормозные колодки могут замерзнуть. И не важно, дисковые у вас тормоза или барабанные. Их нужно будет «срывать». Хуже всего придется немолодой машине, у которой механизм стояночного тормоза порядочно заржавел.
Если вы попытаетесь «сорвать» тормоза, рискуете оторвать фрикционную накладку от корпуса колодки. Начнется целая эпопея: машину придется везти на эвакуаторе в сервис или пытаться починить самостоятельно на месте. На холоде это неудобно.
Самое простое — не попадать в такую ситуацию вовсе. Для этого, если вы только что покинули мойку, несколько раз интенсивно затормозите: тогда механизм просохнет. На стоянке ставьте машину не на ручник, а на передачу. А если у вас машина с автоматической коробкой передач, то режима Parking вполне достаточно. Старайтесь при этом избегать стоянки на сильном уклоне.
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Фото: Depositphotos
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