За секунду до... Мотоциклист снял летящий в него пикап — журнал За рулем

За секунду до... Мотоциклист снял летящий в него пикап

Кадры с ужасным ДТП облетели весь мир.

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Водитель ловит колесо в считаных метрах от своей машины

В Калифорнии мотоциклист терпеливо ждал на светофоре своей очереди, пока прямо ему в лицо не полетел огромный пикап.

Пока байкер стоял, слева на дорогу выезжал внедорожник, пытавшийся проскочить между машинами потока. Закончился маневр джипа плачевно: он задел заднюю часть пикапа, который полетел прямо в мотоцикл, разбрасывая содержимое кузова, как шрапнель. Джип после столкновения влетел в насыпь, перевернулся и загорелся.

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Чудом выжившего мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, как и водителя грузовика. Оказалось, что виновник аварии за час до инцидента угнал внедорожник. Машина загорелась до того, как водителя смогли вытащить из груды искореженного металла. Угонщика на вертолете доставили в больницу, но спасти не смогли.


Источник: New York Post

Фото: YouTube

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