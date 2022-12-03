За секунду до... Мотоциклист снял летящий в него пикап

В Калифорнии мотоциклист терпеливо ждал на светофоре своей очереди, пока прямо ему в лицо не полетел огромный пикап.
Пока байкер стоял, слева на дорогу выезжал внедорожник, пытавшийся проскочить между машинами потока. Закончился маневр джипа плачевно: он задел заднюю часть пикапа, который полетел прямо в мотоцикл, разбрасывая содержимое кузова, как шрапнель. Джип после столкновения влетел в насыпь, перевернулся и загорелся.
Чудом выжившего мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, как и водителя грузовика. Оказалось, что виновник аварии за час до инцидента угнал внедорожник. Машина загорелась до того, как водителя смогли вытащить из груды искореженного металла. Угонщика на вертолете доставили в больницу, но спасти не смогли.
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Источник: New York Post
Фото: YouTube
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