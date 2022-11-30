В России хотят установить критерии «лекарственного опьянения»

Законодательный пробел нужно устранить, считают в Совфеде.

28 ноября 2022 года опубликовано новое постановление Конституционного суда РФ № 51-П, согласно которому в случае, если в крови или моче водителя найден лекарственный препарат, не относящийся к списку психотропных или наркотических (постановление Правительства № 681), привлекать его к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования нельзя.

Сенатор Ирина Рукавишникова считает, что необходимо восполнить законодательный пробел, так как в состав лекарств могут входить вещества, не относящиеся к этиловому спирту и наркотикам, но которые могут ухудшить внимание и реакцию водителя.

У каждого лекарства есть инструкция, в которой прописано фармакологическое действие препарата на организм, а также возможные побочные эффекты от его приема. Обычно в инструкциях написано, что при приеме данного препарата не рекомендуется садиться за руль, поскольку лекарство может вызывать сонливость, утомляемость, притупление внимания и т.д.

Принимая такие препараты и садясь за руль, человек сознательно идет на риск и создает опасность для себя и окружающих. И это равносильно управлению машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет Рукавишникова в своем Телеграм-канале.

«Это уже не личное дело водителя, а проблема для всех участников дорожного движения», — уверена сенатор.

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Поэтому следует законодательно прописать критерии определения «лекарственного опьянения» — для совершенствования мер ответственности за нарушение ПДД.