К чему приводит вождение в утомленном состоянии?

Утомление отрицательно сказывается как на состоянии иммунной и нервной систем, так и на стиле вождения. Каждый водитель хоть раз в жизни ошибался на дороге и получал «письмо счастья». Но даже незначительная ошибка может быть признаком сильной усталости.
Как проявляется?
Эксперты отмечают, что сонливость за рулем — далеко не единственное, на что стоит обратить внимание. Поэтому мы подготовили топ нетипичных признаков утомления.
- Хотите сменить позу.
- Пропускаете неровности на дороге.
- Чувствуете, что зрение «садится» — сложно читать знаки.
- Становится жарко или холодно, независимо от температуры в салоне.
- Не сразу понимаете, что говорит собеседник.
Что делать?
Рекомендуем придерживаться нескольких простых правил, благодаря которым вы сможете продлить чувство бодрости.
- Хорошо выспитесь перед поездкой. А если путь предстоит длинный, делайте остановки каждые четыре часа и разминайтесь.
- Старайтесь не разгоняться: чем выше скорость, тем больше внимания от вас требуется.
- Не переедайте, это вызывает сонливость.
- Чаще общайтесь. Разговор — отличное лекарство от усталости.
Дополнительная поддержка для водителей
Если говорить о внешних стимуляторах уровня энергии, то отметим L—карнитин и таурин. Они не только тонизируют, но и повышают концентрацию внимания. В комбинации с другими нутриентами они содержатся в универсальном комплексе VITime® Expert Men *.
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Будьте внимательны как на дороге, так и к себе! Крепкое здоровье — залог вашей безопасности.