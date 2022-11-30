К чему приводит вождение в утомленном состоянии? — журнал За рулем

К чему приводит вождение в утомленном состоянии?

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Длинная дорога — не только приключение, но и большая опасность. Согласно статистике, собранной мировыми страховыми компаниями, до 25 % аварий происходит из-за усталости водителя.

Утомление отрицательно сказывается как на состоянии иммунной и нервной систем, так и на стиле вождения. Каждый водитель хоть раз в жизни ошибался на дороге и получал «письмо счастья». Но даже незначительная ошибка может быть признаком сильной усталости.

К чему приводит вождение в утомленном состоянии?

Как проявляется?

Эксперты отмечают, что сонливость за рулем — далеко не единственное, на что стоит обратить внимание. Поэтому мы подготовили топ нетипичных признаков утомления.

  • Хотите сменить позу.
  • Пропускаете неровности на дороге.
  • Чувствуете, что зрение «садится» — сложно читать знаки.
  • Становится жарко или холодно, независимо от температуры в салоне.
  • Не сразу понимаете, что говорит собеседник.

Что делать?

Рекомендуем придерживаться нескольких простых правил, благодаря которым вы сможете продлить чувство бодрости.

  1. Хорошо выспитесь перед поездкой. А если путь предстоит длинный, делайте остановки каждые четыре часа и разминайтесь.
  2. Старайтесь не разгоняться: чем выше скорость, тем больше внимания от вас требуется.
  3. Не переедайте, это вызывает сонливость.
  4. Чаще общайтесь. Разговор — отличное лекарство от усталости.

Дополнительная поддержка для водителей

Если говорить о внешних стимуляторах уровня энергии, то отметим L—карнитин и таурин. Они не только тонизируют, но и повышают концентрацию внимания. В комбинации с другими нутриентами они содержатся в универсальном комплексе VITime® Expert Men *.

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утром — витамины, минералы и аминокислоты для заряда энергией;

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Будьте внимательны как на дороге, так и к себе! Крепкое здоровье залог вашей безопасности.

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