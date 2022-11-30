Глава VW предупредил о возможном сворачивании производства в Евросоюзе

Рост цен на электроэнергию в ЕС делает инвестиции в заводы убыточными.

Инвестиции в промышленные проекты Германии и ЕС, такие как заводы по производству аккумуляторных батарей, будут неосуществимы, если политики региона не смогут контролировать рост цен на энергоносители в долгосрочной перспективе, заявил глава Volkswagen AG.

По словам Томаса Шефера, Евросоюз проигрывает конкуренцию другим странам мира, и в первую очередь это касается цен на газ и электричество для промышленности.

«Если нам не удастся быстро и надежно снизить цены на энергоносители в Германии и Европе, инвестиции в энергоемкое производство или новые заводы по производству аккумуляторных батарей в Германии и ЕС будут практически нежизнеспособными», — написал он в соцсети LinkedIn (запрещена в России).

И добавил, что, видимо, придется поискать другие места для осуществления намеченных планов.

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Если в США помогают бизнесу увеличивать производство электромобилей и снижать зависимость от Китая в отношении компонентов для аккумуляторов, то чиновники Европейского союза заявляют, что программа субсидирования «нарушает правила ВТО и дискриминирует неамериканские компании». Позицию Евросоюза Шефер назвал «устаревшими и бюрократическими правилами».

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Volkswagen планирует к 2030 году открыть шесть заводов по производству аккумуляторов в Европе под управлением своей компании по производству аккумуляторов PowerCo.

В этом году Фольксваген покинул Россию, на простаивающий завод в Калуге ищут покупателя.

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Источник:bloomberg.com

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