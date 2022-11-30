Рынок автомобилей с пробегом тоже просел

Спрос на подержанные автомобили в РФ в ноябре снизился на 11%, а цены при этом не падают.

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Спрос на подержанные автомобили в РФ в ноябре снизился на 11% к предыдущему месяцу, после того как в октябре сократился на 8% к сентябрю, следует из статистики «Дрома». По данным «Автостата», в октябре рынок легковых машин с пробегом просел на 23,8% относительно года ранее, и на 5% относительно сентября.

При этом стоимость машин пока не снижается. В ноябре средняя стоимость даже выросла на 2,6% относительно прошлого месяца, составив 970 тыс. руб. (в октябре — 945 тыс. руб., в сентябре — 967 тыс. руб.).

Предложение на вторичном рынке по сравнению с началом осени не расширилось. Сейчас ожидаемо не хватает «свежих» моделей — возрастом до трех лет и стоимостью 1 млн руб. Выбор автомобилей подороже чуть шире.

В целом цены зависят от того, какова была закупочная стоимость машины, какой игрок рынка и как приобретал ее.

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Параллельный импорт

На ситуацию с ценами влияют в том числе автомобили с минимальным пробегом, чаще всего это ввезенные по параллельному импорту новые машины, их выставляют на продажу как подержанные. Средние цены на б/у растут за счет предложений профессиональных продавцов.

Тем не менее, таких машин пока мало, и ликвидных предложений на вторичном рынке становится все меньше из-за нежелания россиян продавать свои автомобиль в условиях дефицита новых моделей.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС