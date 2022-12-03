Машина с детьми шла под лед, пока не случилась неожиданность

В Карагандинской области Казахстана произошел необычный случай. Машина, ехавшая через реку Нура, провалилась под лед. В ней было две женщины, в том числе беременная, и двое маленьких детей. Им повезло, что с ними в салоне ехал 21-летний Оразалы Асылханов.
Мужчина выскочил из машины и принялся спасать остальных. Разбил стекло задней двери и стал вытаскивать беременную женщину, свою жену. Затем вытащил еще одну пассажирку и двух ее малышей.
Сейчас молодой человек лежит в больницы с подозрением на воспаление легких. Героем себя Асылханов скромно не считает.
«Я считаю, что в этом нет ничего героического. Это нормальная реакция любого мужчины. Сейчас мы с невестой в больнице, ночью у нас была высокая температура. Врачи сказали, что, возможно, у нас пневмония. Надеюсь, до свадьбы оправимся», — заявил храбрый жених.
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Источник: Tengrinews
Фото: Unsplash, tengrinews.kz
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