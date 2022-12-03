Машина с детьми шла под лед, пока не случилась неожиданность — журнал За рулем

Машина с детьми шла под лед, пока не случилась неожиданность

В автомобиле оказался настоящий супермен.

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В Карагандинской области Казахстана произошел необычный случай. Машина, ехавшая через реку Нура, провалилась под лед. В ней было две женщины, в том числе беременная, и двое маленьких детей. Им повезло, что с ними в салоне ехал 21-летний Оразалы Асылханов.

Мужчина выскочил из машины и принялся спасать остальных. Разбил стекло задней двери и стал вытаскивать беременную женщину, свою жену. Затем вытащил еще одну пассажирку и двух ее малышей.

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Машина с детьми шла под лед, пока не случилась неожиданность
«Он вытащил годовалого малыша и девочку примерно пяти лет. Она была без сознания. Не растерялся, оказал первую помощь, откачал детей», — рассказали очевидцы.

Сейчас молодой человек лежит в больницы с подозрением на воспаление легких. Героем себя Асылханов скромно не считает.

«Я считаю, что в этом нет ничего героического. Это нормальная реакция любого мужчины. Сейчас мы с невестой в больнице, ночью у нас была высокая температура. Врачи сказали, что, возможно, у нас пневмония. Надеюсь, до свадьбы оправимся», — заявил храбрый жених.

Источник: Tengrinews

Фото: Unsplash, tengrinews.kz

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