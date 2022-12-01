В Россию вернулись Нексия, Cobalt, Spark — журнал За рулем

В Россию вернулись Нексия, Cobalt, Spark

На сайтах продаж десятки объявлений от дилеров о штучных продажах новых автомобилей.

Материалы по теме
Рынок автомобилей с пробегом тоже просел

Продаются Chevrolet массового сегмента из Узбекистана как подержанные, но машины новые, пробег небольшой — от 30 до 1,5 тыс. км, предлагают их чаще официальные дилеры и даже указывают гарантию.

Понятно, что машины эти завезены по схеме параллельного импорта, так как с марта «Узавтомоторс» официально не поставляет автомобили в нашу страну, опасаясь вторичных санкций. Российская компания-дистрибьютор «Келес Рус» в России, по сути, не работает, даже закрыт российский сайт.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Тем не менее, новые машины можно найти, правда, цены кусаются. Так, например, на популярном маркетплейсе за седан Nexia 2022 года выпуска просят от 867 000 тыс. до 1 149 000 рублей. У автомобиля двигатель 1,5 литра (106 л.с.), механическая или автоматическая коробка передач (на выбор).

Материалы по теме
Эти автомобили с пробегом покупают чаще других

Когда в России еще были представлены автомобили производства «Узавтомоторс», в модельную линейку входили три модели: седаны Cobalt и Nexia и хэтчбек Spark.

Сейчас «подержанный», а по сути новехонький Chevrolet Spark III (рестайлинг) также представлен в онлайне от 1 013 000 рублей (1.3, 85 л.с., автомат), причем продавец предлагает гарантию до 2025 года, а Chevrolet Cobalt II рестайлинг — от 1 млн 199 тыс. рублей (1,5, 106 л.с. с автоматом). У последнего автомобиля заявленный пробег всего 17 км.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

3 Лады для читателей «За рулем»

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Авто.ру

Наше новое видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!
Youtube-канал За рулем набрал 800 тысяч подписчиков

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров583
Оцените материал
0:0

Отзывы о Daewoo Nexia (8)

Daewoo 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, ремонтопригодность, стоимость автомобиля, цена на запчасти, большой багажник,не пользуется популярностью у угонщиков и гаишников, заводится в любые морозы, большой моторесурс двигателя, возможность расточки цилиндров (т.е. капиталки).

Недостатки:

Маленький клиренс, очень длинная (плохо для города), не складывается задняя спинка, для высоких людей при сидении на задних сидениях низкий потолок и ноги могут упираться в передние сидения.

Комментарий:

Очень надежная рабочая лошадка. При умелом обращении не гниет (сам проводил обработку кузова, установлена катодная защита), после перепрошивки (чиповании) ЭБУ стала экономична. Советую установить ГБО, а газовый балон вместо запаски. Очень редко ломается. На данный момент пробег 223 000 км и капит...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: