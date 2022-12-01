В Россию вернулись Нексия, Cobalt, Spark

Продаются Chevrolet массового сегмента из Узбекистана как подержанные, но машины новые, пробег небольшой — от 30 до 1,5 тыс. км, предлагают их чаще официальные дилеры и даже указывают гарантию.
Понятно, что машины эти завезены по схеме параллельного импорта, так как с марта «Узавтомоторс» официально не поставляет автомобили в нашу страну, опасаясь вторичных санкций. Российская компания-дистрибьютор «Келес Рус» в России, по сути, не работает, даже закрыт российский сайт.
Тем не менее, новые машины можно найти, правда, цены кусаются. Так, например, на популярном маркетплейсе за седан Nexia 2022 года выпуска просят от 867 000 тыс. до 1 149 000 рублей. У автомобиля двигатель 1,5 литра (106 л.с.), механическая или автоматическая коробка передач (на выбор).
Когда в России еще были представлены автомобили производства «Узавтомоторс», в модельную линейку входили три модели: седаны Cobalt и Nexia и хэтчбек Spark.
Сейчас «подержанный», а по сути новехонький Chevrolet Spark III (рестайлинг) также представлен в онлайне от 1 013 000 рублей (1.3, 85 л.с., автомат), причем продавец предлагает гарантию до 2025 года, а Chevrolet Cobalt II рестайлинг — от 1 млн 199 тыс. рублей (1,5, 106 л.с. с автоматом). У последнего автомобиля заявленный пробег всего 17 км.
- Тем временем иранский автопроизводитель Kerman Motor собирается выйти на рынок России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
3 Лады для читателей «За рулем»
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: Авто.ру