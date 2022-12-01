В Россию вернулись Нексия, Cobalt, Spark

На сайтах продаж десятки объявлений от дилеров о штучных продажах новых автомобилей.

Материалы по теме Рынок автомобилей с пробегом тоже просел

Продаются Chevrolet массового сегмента из Узбекистана как подержанные, но машины новые, пробег небольшой — от 30 до 1,5 тыс. км, предлагают их чаще официальные дилеры и даже указывают гарантию.

Понятно, что машины эти завезены по схеме параллельного импорта, так как с марта «Узавтомоторс» официально не поставляет автомобили в нашу страну, опасаясь вторичных санкций. Российская компания-дистрибьютор «Келес Рус» в России, по сути, не работает, даже закрыт российский сайт.

Тем не менее, новые машины можно найти, правда, цены кусаются. Так, например, на популярном маркетплейсе за седан Nexia 2022 года выпуска просят от 867 000 тыс. до 1 149 000 рублей. У автомобиля двигатель 1,5 литра (106 л.с.), механическая или автоматическая коробка передач (на выбор).

Материалы по теме Эти автомобили с пробегом покупают чаще других

Когда в России еще были представлены автомобили производства «Узавтомоторс», в модельную линейку входили три модели: седаны Cobalt и Nexia и хэтчбек Spark.

Сейчас «подержанный», а по сути новехонький Chevrolet Spark III (рестайлинг) также представлен в онлайне от 1 013 000 рублей (1.3, 85 л.с., автомат), причем продавец предлагает гарантию до 2025 года, а Chevrolet Cobalt II рестайлинг — от 1 млн 199 тыс. рублей (1,5, 106 л.с. с автоматом). У последнего автомобиля заявленный пробег всего 17 км.

Фото: Авто.ру