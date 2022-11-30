Новый иранский автопроизводитель собирается выйти на рынок России — журнал За рулем

Новый иранский автопроизводитель собирается выйти на рынок России

Это компания Kerman Motor, которая делает по лицензии автомобили китайских брендов.

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О том, что к нам собираются иранские автопроизводители Iran Khodro (IKCO) и SAIPA, известно давно: летом они демонстрировали свои машины на выставке Comtrans в Москве.

Теперь в Россию засобиралась еще одна иранская компания, более мелкая, это Kerman Motor (KMC). Она делает машины под тремя брендами: MVM (ребрендированные недорогие Chery), Fownix (ребрендированные флагманские Chery) и сам KMC (ребрендированные JAC), сообщает портал «Дром» со ссылкой на свой источник.

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Новый иранский автопроизводитель собирается выйти на рынок России

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Начать Kerman планирует с автомобилей KMC, то есть перелицованных и переименованных JAC. Сейчас в линейке три модели: кроссовера KMC K7 (JAC X7), седан KMC J7 (JAC Sehol A5 Plus), и пикап KMC T8 (JAC T8 Pro). KMC также готовит модель PS1, это седан JAC J4 с измененным оформлением передней и задней частей кузова. На его базе также будет создан и электромобиль.

Ранее также стало известно, что Иран и Россия договорились об экспорте автомобилей на сумму 300 млн долларов.

Источник: «Дром»

Фото: KMC

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