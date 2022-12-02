Цены на б/у УАЗы резко взлетели с начала года

Речь об автомобилях возрастом от трех до пяти лет.

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Например, средние цены на Хантер с пробегом превышают 1 млн рублей, еще в начале года аналогичные машины предлагали за 820 тысяч рублей. Статистику изменения цен на подержанные УАЗы представил сервис «Авито Авто».

Похожая ситуация с Patriot: за 11 месяцев он подорожал на 23%, с 1,1 млн до 1,3 млн рублей.

Таким образом, с января по ноябрь 2022 года уазовские внедорожники прибавили, в среднем, 250–280 тысяч рублей, или 22–24%.

Напомним, в условиях дефицита автокомпонентов УАЗ выпускает упрощенные версии моделей, с двигателем пониженного экологического класса и без «сложной» электроники.

Так, в «антикризисной» версии Патриота «Base Икар» отсутствует система распределения тормозных усилий, ABS и подушки безопасности, а также предлагается тканевая обивка кресел взамен комбинированной. Вместо корейской коробки передач Dymos установлена китайская BAIC. Это удешевляет стоимость внедорожника.