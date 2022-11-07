Японцы оценили конструкцию и качество нашей УАЗ-«буханки»

С практической точки зрения «буханка» спроектирована прекрасно, уверяет журналист.

Журналист из carview.yahoo.co.jp обратил свое внимание на этот, казалось бы, не самый свежий с точки зрения техники автомобиль отнюдь не случайно. С начала спецоперации на Украине за рубежом пристально рассматривают технику, которая участвует в боевых операциях с той и другой стороны. И «буханка» здесь весьма распространенный автомобиль.

«Буханки» выпускаются уже почти 60 лет как в военном, так и в гражданском исполнении. Модель УАЗ-3909 представляет собой модернизированный и рестайлинговый кузов УАЗ-450, производившийся с 1958 года.

С тех пор вместо 2,5-литровой рядной «четверки» (была также и трехлитровая версия) установлен двигатель DOHC объемом 2,7 литра, вместо карбюратора стали применять систему впрыска. Выросла максимальная мощность, улучшились пусковые характеристики, шумоизоляция и экологичность.

В Японию автомобили с 2005 года завозит компания Iwamoto Motors, правда, сейчас поставки приостановлены из-за санкций, но на вторичном рынке машины найти можно.

Об автомобиле

Кузов фургона установлен на прочной раме, в подвеске используется жесткая рессорная конструкция (спереди и сзади). Мотор расположен между сиденьями водителя и пассажира, обслуживать его можно не выходя из салона, что удобно. Агрегатируется он с 5-ступенчатой МКП, автомата не предусмотрено.

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«Буханка» оснащена классической системой непостоянного привода — обычно работает задний привод, полный включается на бездорожье. Рядом с МКП находится рычаг для включения пониженной передачи.

Внутренняя и внешняя отделка напоминает автомобили 1950-х: дверные петли — внешние, задний бампер — стальной, внутренние панели — голый металл без отделки, в том числе на приборной панели.

Заключение

Багажник большой, задние двери распашные. Все системы управления, включая рулевое колесо, тяжелые и не очень чувствительные, при этом водить автомобиль несложно. Качество езды не такое плохое, 12 тонких рессор обеспечивают вполне сносный комфорт при движении. С практической точки зрения Буханка спроектирована неплохо — по пересеченной местности идет уверенно.

Модель очень старая, поэтому почти нет электронных компонентов, но еще и поэтому машина гораздо надежнее, чем можно было ожидать, учитывая, что выпускается она более 60 лет.