Ошибка водителя, которая приводит к ремонту на 50 тыс. рублей

Перепады температуры могут негативно повлиять на лобовое стекло. Эксперт «За рулем» Михаил Колодочки рассказал, как избежать этого.
Например, вы запустили двигатель и отправились очищать машину от снега. Пока возились, мотор немного прогрелся и в салон начал поступать теплый воздух. Ошибкой будет, вернувшись в машину, включить отопитель на полную и направить весь поток воздуха на лобовое стекло. Из-за резкого локального перепада температуры, оно может треснуть. А с трещиной на стекле не пройти техосмотр и не переоформить машину.
Стекло придется менять. В зависимости от модели автомобиля и производителя стекла, это может обойтись в кругленькую сумму до 50 тысяч рублей и даже больше.
Чтобы избежать проблем, не включайте отопитель на максимальную скорость обдува. Настройте систему так, чтобы воздух подавался на лобовое стекло с умеренной интенсивностью и сразу после запуска двигателя. Так температура подаваемого в салон воздуха будет расти плавно по мере прогрева двигателя. Тогда переход от холода к теплу станет плавным и комфортным для стекла.
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Фото: YouTube
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