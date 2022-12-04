Как выбраться из сугроба — простой способ — журнал За рулем

Как выбраться из сугроба — простой способ

Помощь прохожих при этом не понадобиться, но нужно будет заранее прикупить некоторые приспособления.

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Зимой погода преподносит сюрпризы, из-за которых, порой, тяжело выбраться из гаража, сельской улицы или городского сугроба. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин дал совет для продвинутых, как вызволить автомобиль из снега.

Купите пластиковые траки, которые подкладываются под колесо. Таким образом, вам удастся продвинуться примерно на метр, а затем, если потребуется, нужно будет снова подложить это устройство. Лучше использовать траки с помощником, а то запыхаетесь от беготни. Но если никого рядом нет, можно обойтись и собственными силами.

Как выбраться из сугроба — простой способ

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Подойдут и специальные пластиковые браслеты на колеса, которые помогают шине улучшать сцепление со снегом.

Как выбраться из сугроба — простой способ

Чуть подороже — браслеты, у которых элемент, проходящий через протектор, выполнен в виде стальной цепи. Такие приспособления используют в основном владельцы кроссоверов или внедорожников.

Как выбраться из сугроба — простой способ

Фото: Авито.ру

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Как выбраться из сугроба — простой способ

Помощь прохожих при этом не понадобиться, но нужно будет заранее прикупить некоторые приспособления.

Как выбраться из сугроба — простой способ — фото 1375441Как выбраться из сугроба — простой способ — фото 1375442Как выбраться из сугроба — простой способ — фото 1375443Как выбраться из сугроба — простой способ
Как выбраться из сугроба — простой способ

Помощь прохожих при этом не понадобиться, но нужно будет заранее прикупить некоторые приспособления.

Как выбраться из сугроба — простой способ — фото 1375441Как выбраться из сугроба — простой способ — фото 1375442Как выбраться из сугроба — простой способ — фото 1375443Как выбраться из сугроба — простой способ
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