Помощь прохожих при этом не понадобиться, но нужно будет заранее прикупить некоторые приспособления.

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Зимой погода преподносит сюрпризы, из-за которых, порой, тяжело выбраться из гаража, сельской улицы или городского сугроба. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин дал совет для продвинутых, как вызволить автомобиль из снега.

Купите пластиковые траки, которые подкладываются под колесо. Таким образом, вам удастся продвинуться примерно на метр, а затем, если потребуется, нужно будет снова подложить это устройство. Лучше использовать траки с помощником, а то запыхаетесь от беготни. Но если никого рядом нет, можно обойтись и собственными силами.

Подойдут и специальные пластиковые браслеты на колеса, которые помогают шине улучшать сцепление со снегом.

Чуть подороже — браслеты, у которых элемент, проходящий через протектор, выполнен в виде стальной цепи. Такие приспособления используют в основном владельцы кроссоверов или внедорожников.

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Фото: Авито.ру