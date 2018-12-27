9 способов выбраться, если автомобиль застрял в снегу

У среднестатистического автолюбителя вероятность «засадить» автомобиль зимой все-таки намного выше, чем летом. «За рулем» рассказывает, как вырваться из снежного плена. Многие советы помогут и в тех случаях, когда машина завязла в грязи.

Зимой, согласно классику, торжествовал только крестьянин, и то это было давно. На то у него был повод, лошаденка-то всего одна, но у саней полозья обеспечивали невысокое удельное давление на поверхность. Иными словами, тяга была обеспечена неплохая, а сопротивление нетяжелых саней, не проваливающихся глубоко в снег, было невелико.

Посмотрим, как с этим обстоит у современного автомобиля. Лошадей — немерено. Меньше 60 почти не встречается, а может быть и в пять, и в десять раз больше. А вот со вторым параметром ситуация далеко не такая радужная. Площадь соприкосновения шины размером 185/65 R15 с твердой поверхностью не превышает 200–250 см2, а давление на колесо может достигать 400–450 кг. Иными словами, 2 кг на квадратный сантиметр. У кроссоверов колеса больше, что увеличивает площадь опоры, но также больше и масса автомобиля.

Какие бывают снега?

Поверхность, засыпанная снегом, бывает двух видов: когда можно докопаться до твердого основания и когда нельзя. Причем в первом случае имеется в виду, что основанием будет асфальт или, в крайнем случае, промороженная земля с травинками, бугорками и прочими неровностями. А во втором случае это лед. До такого, с позволения сказать, подарка лучше и не докапываться. Ну и глубина снега тоже играет большую роль. Пока она меньше клиренса автомобиля, по такому снегу можно легко проехать и на легковой машине при условии, что установлена хорошая зимняя резина. И второе, очень важное условие — поверхность должна быть более-менее горизонтальной. Любые подъемы, на которые не заскочили с разгона, станут непреодолимой преградой. Почти все то же самое можно сказать и о кроссоверах. Пока снег не достает до днища — все в порядке. В ином случае или если путь пролегает через подъем — возможны проблемы.

А в чем выражаются проблемы на зимней дороге? Правильно, ведущее колесо выкопало себе уютную ямку и не собирается никуда из нее вылезать.

Ведущее колесо оказалось в ямке, выезд может потребовать много сил.

Как выбираться, если застрял — народные способы

Самое первое, что можно попробовать сделать на переднеприводном автомобиле, — при вращающихся передних колесах повернуть руль вправо и влево. Возможно, протекторы шин где-то смогут зацепиться. Жаль, что на заднем приводе этот фокус недоступен. Напротив, легче всего заднеприводная машина пробирается по снегу, если передние колеса выставлены прямо.

Не помогло — надо использовать дополнительные человеческие силы. Попросить пассажиров либо случайных прохожих подтолкнуть машину. При отсутствии сторонней помощи остается рассчитывать только на свои силы.

Лопата является мощнейшим средством повышения проходимости. С помощью нее можно построить новую дорогу или расчистить старую, вопрос только во времени. Ну и в наличии этого одного из самых древних инструментов.

Лопата для снега нужна типа совковой, но с увеличенным объемом «ковша».

При отсутствии лопаты можно попробовать подложить под ведущие колеса коврики, вынутые из салона автомобиля, а то и просто грубую ткань, вроде брезента. Материалы по теме Вытаскиваем автомобиль из кювета или сугроба

Весьма полезно возить с собой мешочек килограмма на 3–4 гранитной или мраморной крошки. Подсыпав ее под ведущие колеса, можно выбраться из передряги. А запастись крошкой можно как на трассе, так и в городе. Ящики с противогололедной «присыпкой» встречаются повсеместно. Нет ничего предосудительного, если вы наберете себе несколько килограммов на скользкий день.

Альтернативой может послужить снижениедавления в шинах автомобиля. Способ очень эффективный, но довольно долгий. И в вашем багажнике обязательно должен быть электрический компрессор. Давление в шинах следует снизить до 0,8–1,0 бар. Причем во всех четырех. Шины расплющатся и превратятся в некое подобие гусениц танка. Количество грунтозацепов, одновременно взаимодействующих с покрытием, сильно возрастет. А неведущие колеса будут меньше проваливаться, что также снизит сопротивление движению. Затем, преодолев заснеженный участок, придется повозиться, накачивая все четыре колеса.

Упомяну кратко, что неплохим методом вызволения из снежного плена является вытягивание на буксире. Причем буксировщик должен быть или заведомо тяжелее спасаемого, или быть полноприводным. Ну и рывковые тросы никто не отменял. Эластичный трос позволяет использовать накопленную кинетическую энергию набравшего ход буксировщика. Но все это лучше оставить профессионалам, потому что любители оставят машины без буксирных проушин, а то и хуже…

Для «снеголазов»-одиночек существуют различные покупные средства повышения проходимости.

Для продвинутых — браслеты, цепи, траки…

Самыми простыми в использовании устройствами являются специальные пластиковые траки. Они легко складываются, немного весят и не займут много места в багажнике. Но их действие ограничено их длиной. Кончился трак, и надо перекладывать его снова, чтобы преодолеть очередной метр дороги.

Конструкция модульная, позволяет перецеплять задний трак к переднему. Для этого хорошо бы привлечь помощника, иначе водителю придется изрядно побегать.

Невольно приходит идея прикрутить что-то повышающее проходимость к самому колесу, чтобы не переставлять трак каждый раз вручную. И такие конструкции появились очень давно в виде стальных цепей, ну а в наш век пластмасс существует легкая, прочная и недорогая альтернатива — браслеты на колеса.

Фактически элементы напоминают монтажные пластиковые хомуты, но отличаются специальными грунтозацепами на рабочей поверхности, высокой прочностью и яркой окраской.

И все же владельцы более серьезных кроссоверов и внедорожников предпочтут элементы посолиднее:

Часть браслета, проходящего через шину, представляет собой отрезок стальной цепи, а к нежному, покрытому лаком диску колеса примыкает тканевый ремень.

Для любителей покорять совсем уж непролазные дебри существуют цепи на колеса.

Наиболее сложные в надевании, цепи обеспечивают наилучшее сцепление на заснеженных и ледяных дорогах.

Кстати, в Пиренеях перед многими перевалами на обочинах дорог видел таблички, гласящие, что движение без цепей на колесах запрещено. Причем на всех четырех, даже если машина моноприводная!

Желаю вам зимой расчищенных дорог, но все же советую иметь в багажнике хоть одно средство повышения проходимости. Вдруг пригодится.