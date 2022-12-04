Вынужденная мера: за это нарушение конфискуют машину — журнал За рулем

Вынужденная мера: за это нарушение конфискуют машину

В Совете Федерации инициировали законопроект, направленный на борьбу с незаконными перевозками пассажиров и багажа.

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Максимальное наказание, которое предусмотрено в законопроекте, — конфискация транспортного средства.

Впервые в СовФеде об этом заговорили в 2021 году. По мнению сенатора Валерия Федорова, действующие административные наказания не влияют на недобросовестных перевозчиков.

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Сейчас за перевозку пассажиров без лицензии физических и должностных лиц штрафуют на 50 тысяч рублей, ИП — на 100 тысяч, юрлиц — на 400 тысяч. Если закон нарушает легковое такси, водителя штрафуют на тысячу рублей, должностное лицо на 10, а юридическое на 30 тысяч.

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Источник: РИА «Новости»

Фото: YouTube

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