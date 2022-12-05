Отбойник насквозь пробил автомобиль каршеринга на МКАДе — журнал За рулем

Отбойник насквозь пробил автомобиль каршеринга на МКАДе

Водитель чудом остался жив.

Материалы по теме
Автомобиль въехал в магазин фейерверков — и вот что вышло

Необычная авария произошла в минувшие выходные на МКАДе. В районе съезда на Лермонтовский проспект водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и cтолкнулся с грузовиком.

От удара автомобиль отбросило на ограждение, часть отбойника оторвалась и через стекло прошла через весь салон машины.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Отбойник насквозь пробил автомобиль каршеринга на МКАДе

Материалы по теме
Владелец Porsche Cayenne сломал парковочный барьер, чтобы не платить за стоянку (видео)

Кадры с места происшествия появились 4 декабря в Telegram-канале Readovka.

«На внешней стороне 8 км МКАД (на съезде на Лермонтовский проспект) водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщил позже Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

После аварии мужчина двигался и был в сознании, о дальнейшем не сообщается.

Коллаж: «За рулем»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров366
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: