Отбойник насквозь пробил автомобиль каршеринга на МКАДе

Водитель чудом остался жив.

Необычная авария произошла в минувшие выходные на МКАДе. В районе съезда на Лермонтовский проспект водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и cтолкнулся с грузовиком.

От удара автомобиль отбросило на ограждение, часть отбойника оторвалась и через стекло прошла через весь салон машины.

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Кадры с места происшествия появились 4 декабря в Telegram-канале Readovka.

«На внешней стороне 8 км МКАД (на съезде на Лермонтовский проспект) водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщил позже Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

После аварии мужчина двигался и был в сознании, о дальнейшем не сообщается.

Коллаж: «За рулем»