Путин проверил ход восстановления Крымского моста — журнал За рулем

Путин проверил ход восстановления Крымского моста

На мосту перезапустили автомобильное движение на правой стороне автодорожной части.

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Надвижку всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста весом по 300 тонн каждая завершили еще 19 ноября, а укладывать асфальтобетон начали в конце прошлого месяца.

Работы пришлось вести в сложных условиях — из 56 дней 22 были штормы, которые мешали работать. Мост восстанавливали 500 человек в круглосуточном режиме. Было задействовано 3 плавкрана, 4 баржи и 31 единица техники.

Путин проверил ход восстановления Крымского моста
«Сегодня вместе с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным проехали по отремонтированной после теракта правой полосе Крымского моста. Заменили 4 пролета.

На площадку оперативно в сопровождении ГИБДД поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, и строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года», — отчитался в Телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Владимир Путин во время поездки за рулем автомобиля по Крымскому мосту дал поручение Хуснуллину привести в «идеальное состояние» и левую часть моста, также пострадавшую во время теракта, но находящуюся в рабочем состоянии.

В ходе визита Путин пообщался с рабочими, которые выполняют работы на мосту, и отметил важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.

Глава государства выбрал для поездки седан Mercedes-Benz и двигался со скоростью 60–80 километров в час.

Справка

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8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел теракт. Взорвалась фура, погибли несколько человек, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной части, ведущей из Краснодара в Керчь. Полоса автодороги с полуострова на материк выстояла. Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Полностью восстановить транспортную и инженерную инфраструктуру Крымского моста строители должны к 1 декабря 2023 года.

Источники: ТАСС, РИА Новости, Телеграмм/Марат Хуснуллин

Фото:Михаил Метцель,Сергей Савостьянов/ТАСС

Видео: YouTube

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