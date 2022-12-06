Путин проверил ход восстановления Крымского моста

На мосту перезапустили автомобильное движение на правой стороне автодорожной части.

Надвижку всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста весом по 300 тонн каждая завершили еще 19 ноября, а укладывать асфальтобетон начали в конце прошлого месяца.

Работы пришлось вести в сложных условиях — из 56 дней 22 были штормы, которые мешали работать. Мост восстанавливали 500 человек в круглосуточном режиме. Было задействовано 3 плавкрана, 4 баржи и 31 единица техники.

На площадку оперативно в сопровождении ГИБДД поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, и строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года», — отчитался в Телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Владимир Путин во время поездки за рулем автомобиля по Крымскому мосту дал поручение Хуснуллину привести в «идеальное состояние» и левую часть моста, также пострадавшую во время теракта, но находящуюся в рабочем состоянии.

В ходе визита Путин пообщался с рабочими, которые выполняют работы на мосту, и отметил важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.

Глава государства выбрал для поездки седан Mercedes-Benz и двигался со скоростью 60–80 километров в час.

Справка

Материалы по теме Первые проехавшие по Крымскому мосту рассказали, как усилен контроль

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел теракт. Взорвалась фура, погибли несколько человек, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной части, ведущей из Краснодара в Керчь. Полоса автодороги с полуострова на материк выстояла. Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Полностью восстановить транспортную и инженерную инфраструктуру Крымского моста строители должны к 1 декабря 2023 года.

Источники: ТАСС, РИА Новости, Телеграмм/Марат Хуснуллин

Фото:Михаил Метцель,Сергей Савостьянов/ТАСС

Видео: YouTube