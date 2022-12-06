Китайцы готовят очередной кроссовер по цене Лады

Внедорожник SAIC Roewe RX9 появится на китайском рынке в феврале 2023 года.

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Roewe RX9 — новый семиместный внедорожник для китайского рынка. Он станет очередным флагманом бренда SAIC Roewe и дебютирует на рынке в феврале 2023 года.

Roewe — автомобильный бренд, созданный SAIC Motor в 2006 году. Его название является отсылкой к Rover, который SAIC не удалось приобрести в 2005 году. Вначале бренд сосредоточился на сегменте роскошных автомобилей, переняв технологии у MG Rover.

Roewe мало известен за пределами Китая, главным образом потому, что на большинстве рынков за пределами страны он продается под маркой MG. Сейчас флагманом бренда является устаревший Roewe RX8. RX9 должен прийти ему на смену.

Roewe RX9 — это среднеразмерный внедорожник на семь или шесть мест (в зависимости от комплектации). Его габариты составляют (мм): 4983/1967/1786, колесная база — 2915 мм.

Дизайн автомобиля вполне современный: большая решетка радиатора с разделенными фарами, выдвижными дверными ручками и объединенным световой полосой задними фонарями. Выглядит вполне современно, но приподнятая задняя часть RX9 несколько утяжеляет модель.

В салоне блок из трех экранов на центральной консоли. Это: приборная панель, экраны для водителя и пассажира. В автомобиле трехспицевый D-образный руль, небольшой набор кнопок на центральной консоли и селектор передач необычной формы. В целом, салон Roewe RX9 выглядит вполне достойно.

RX9 будут оснащать 2-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 234 л.с, работающим в паре с 9AT. Есть полный привод.

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Что касается ценника, то он будет начинаться от 180 000 юаней (около 1,6 млн рублей). В России дилеры Lada за такие деньги предлагают седан Vesta Sport (от 1,59 млн рублей). Правда, об официальном появлении марки SAIC, а уж тем более Roewe, на российском рынке пока не слышно.

Ранее Roewe планировала начать продажи RX9 в Китае в третьем квартале 2022 года, но теперь срок перенесли на февраль 2023 года.

На Московском автозаводе «Москвич» началась сборка первой модели возрожденного бренда — Москвич 3.

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Источник: carnewschina.com



Фото: Autohome