Эксперт назвал автомобили, которые воруют в РФ чаще всего — журнал За рулем

Эксперт назвал автомобили, которые воруют в РФ чаще всего

По его словам, такие же предпочтений у угонщиков были и в 2021 году.

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Специалист по страхованию Алексей Бондарев назвал типы машин и некоторые марки, которые были наиболее популярны у угонщиков в России в 2022 году.

По словам Бондарева, японскими и южнокорейские автомобили крадут чаще всего.

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«Чаще всего угоняют кроссоверы южнокорейских и японских марок. Летом больше всего страховых событий по риску »угон” было зафиксировано с автомобилями марки Hyundai (модели Santa Fe, Tucson, Creta), Kia (Sorento Prime), Mitsubishi (Outlander)», — перечислил эксперт.

Ситуация, когда запчасти из «недружественных стран» сложнее достать, тоже повлияла на предпочтения преступников. Теперь под прицелом любой автомобиль, уверен Бондарев.

Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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