Тесловоды жалуются на ненависть со стороны других водителей

Без Илона Маска не обошлось.

Материалы по теме Скандал: Тesla разогналась до максимальной скорости и убила двух человек

Владельцы Tesla недоумевают, почему они подвергаются на дорогах ненависти и хейту со стороны других участников дорожного движения, в первую очередь водителей машин с ДВС.

Их регулярно подрезают на дороге, блокируют им выезд на парковках, перекрывают доступ к зарядным терминалам, делятся тесловоды.

Так, владеющая двумя Tesla Тереза Рамсделл из штата Вашингтон жалуется, что заметила агрессию в свой адрес в первую же неделю после покупки электрокара.

«Я буду ехать ровно с такой же скоростью, как на своем стареньком Ford Fusion, но меня постоянно будут подрезать, обгонять и сбрасывать скорость, мешать перестроиться, если я еду на Tesla. В этом месяце такое случилось уже восемь раз», — рассказал еще один владелец Tesla.

Представитель Ассоциации электромобилей Марк Геллер уверен, что такая ситуация неразрывно связана с личностью Илона Маска. После покупки им одной из крупнейших мировых соцсетей и восстановления аккаунта Дональда Трампа негатив в отношении тесловодов усилился.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: The Guardian

Фото: Unsplash