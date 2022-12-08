Ликсутов: продлевать разрешения на парковку теперь можно в «один клик»

С сегодняшнего дня изменился порядок предоставления госуслуги.

Причем беспокоиться, что пропустишь нужную дату, не стоит: за два месяца до конца срока действия разрешения на парковку в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту придет уведомление с напоминанием продлить его. И горожанам достаточно будет просто согласиться с получением услуги.

Для этого у пользователей должна быть стандартная или полная учетная запись на mos.ru с актуальными данными, а автомобилистам с упрощенными учётными записями необходимо будет заполнить заявление самостоятельно.

Кроме того, для многодетных семей Москвы появилось еще два удобных нововведения: разрешения теперь будут работать весь период действия статуса многодетной семьи, а не только 3 года. А также сократился срок оформления разрешений — с 6 до 3 рабочих дней.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

Например, многодетные семьи теперь могут оформлять разрешения, которые будут действовать в течение периода, пока семья имеет статус многодетной.

С каждым годом процент автомобилистов, предпочитающих оформлять парковочные разрешения онлайн, растет. Сегодня портал выбирают уже две трети водителей — это более быстрый и удобный способ обратиться за разрешением или внести в него изменения.

Изменения будут полезны для автомобилистов, которые оформляют парковочные разрешения — сейчас это более 200 тысяч человек.

Правила подачи

Подать заявку на парковочное разрешение резидента или многодетной семьи можно в разделе «Услуги» — «Транспорт» портала mos.ru. Срок оформления резидентного разрешения или внесения изменений в него — 6 рабочих дней, для разрешения многодетной семьи — 3 рабочих дня, аннулирования — 1 рабочий день. Результат также придет в ваш личный кабинет и автоматически будет размещен в соответствующем реестре.

Оформлять и продлевать, а также вносить изменения или аннулировать парковочные разрешения резидентов или многодетных семей отныне москвичи могут только на портале Мэра Москвы mos.ru. Ранее получить разрешение можно было еще и в многофункциональных центрах столицы.

***

Резидентные парковочные разрешения позволяют бесплатно оставлять машину на платных парковках в районе проживания автомобилиста с 20:00 до 8:00 или круглосуточно за 3 тысячи рублей в год. Многодетные семьи могут бесплатно парковаться в любое время на всех улицах города.

Исключение для обоих видов разрешений — их владельцы не могут занимать специальные парковочные места для грузовиков, автобусов и предназначенные для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит. Оставлять машины на парковках со шлагбаумом владельцы парковочных разрешений могут только на общих основаниях.



