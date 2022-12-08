Владельцы бэушек стали чаще оформлять каско. Есть причины — журнал За рулем

Владельцы бэушек стали чаще оформлять каско. Есть причины

Спрос на упрощенные полисы каско для машин с пробегом с января вырос в 5 раз.

Аналитики отметили рост спроса на полисы добровольного автострахования с неполным покрытием, предназначенные для покупателей машин с пробегом.

Так, в ноябре количество проданных полисов «Каско. Простые правила» превысило показатели январских продаж в 5,4 раза, подсчитали в «Росгосстрахе».

Специалисты объясняют всплеск популярности этого вида страхования увеличением продаж автомобилей с пробегом в салонах автодилеров, растущим интересом автовладельцев в страховой защите на фоне дефицита запчастей, а также потребностью в сервисных услугах, дополняющих основное предложение по страхованию.

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Таким образом, даже те автомобилисты, которые не готовы платить за полный полис каско, тоже сегодня хотят иметь страховую защиту, ведь даже незначительное происшествие может привести к серьезным затратам на ремонт.

Продукт «Каско. Простые правила» был создан специально для клиентов, приобретающих подержанные автомобили в салонах автодилеров и там же оформляющих полисы ОСАГО и добровольного автострахования. Полис предусматривает возмещение клиенту не только в случае угона застрахованного автомобиля, но также и при его повреждении (в том числе и конструктивной гибели) в результате ДТП по чужой вине либо в результате падения деревьев. Выплата будет и в том случае, если у виновника не застрахована автогражданская ответственность.

Автовладельцу доступны еще и сервисные услуги: эвакуация в случае поломки или ДТП, техпомощь, включающая запуск аккумулятора от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива и т. п. 

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Фото: Depositphotos

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