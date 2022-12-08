Владельцы бэушек стали чаще оформлять каско. Есть причины

Спрос на упрощенные полисы каско для машин с пробегом с января вырос в 5 раз.

Аналитики отметили рост спроса на полисы добровольного автострахования с неполным покрытием, предназначенные для покупателей машин с пробегом.

Так, в ноябре количество проданных полисов «Каско. Простые правила» превысило показатели январских продаж в 5,4 раза, подсчитали в «Росгосстрахе».

Специалисты объясняют всплеск популярности этого вида страхования увеличением продаж автомобилей с пробегом в салонах автодилеров, растущим интересом автовладельцев в страховой защите на фоне дефицита запчастей, а также потребностью в сервисных услугах, дополняющих основное предложение по страхованию.

Таким образом, даже те автомобилисты, которые не готовы платить за полный полис каско, тоже сегодня хотят иметь страховую защиту, ведь даже незначительное происшествие может привести к серьезным затратам на ремонт.

Продукт «Каско. Простые правила» был создан специально для клиентов, приобретающих подержанные автомобили в салонах автодилеров и там же оформляющих полисы ОСАГО и добровольного автострахования. Полис предусматривает возмещение клиенту не только в случае угона застрахованного автомобиля, но также и при его повреждении (в том числе и конструктивной гибели) в результате ДТП по чужой вине либо в результате падения деревьев. Выплата будет и в том случае, если у виновника не застрахована автогражданская ответственность.

Автовладельцу доступны еще и сервисные услуги: эвакуация в случае поломки или ДТП, техпомощь, включающая запуск аккумулятора от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива и т. п.

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