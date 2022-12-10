Крупный областной центр из-за санкций остался без новых троллейбусов

Во Владимире, где последний новый троллейбус покупали больше 10 лет назад, решили обновить автопарк, закупив шесть новых машин.
Но приобрести удалось только один троллейбус марки «Авангард». Подрядчик так долго тянул с заказом, что мэрия Владимира разорвала контракт.
Позже выяснились причины задержки. Оказалось, что многие важные комплектующие «Авангардов» производятся на западе.
Из-за санкций не удалось приобрести передние и задние мосты, которые делались в Германии компанией ZF. Кондиционеры для троллейбусов тоже изготавливались в Европе. Пока производитель переориентировался на Китай, заказчик расторгнул контракт по причине срыва сроков поставки.. В результате областной центр на 350 тысяч человек населения остался с одним новым троллейбусом.
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Источник: Госзакупки
Фото: Telegram
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