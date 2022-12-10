Крупный областной центр из-за санкций остался без новых троллейбусов — журнал За рулем

Крупный областной центр из-за санкций остался без новых троллейбусов

Производитель не смог вовремя поставить технику.

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Во Владимире, где последний новый троллейбус покупали больше 10 лет назад, решили обновить автопарк, закупив шесть новых машин.

Но приобрести удалось только один троллейбус марки «Авангард». Подрядчик так долго тянул с заказом, что мэрия Владимира разорвала контракт.

Крупный областной центр из-за санкций остался без новых троллейбусов

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Позже выяснились причины задержки. Оказалось, что многие важные комплектующие «Авангардов» производятся на западе.

Из-за санкций не удалось приобрести передние и задние мосты, которые делались в Германии компанией ZF. Кондиционеры для троллейбусов тоже изготавливались в Европе. Пока производитель переориентировался на Китай, заказчик расторгнул контракт по причине срыва сроков поставки.. В результате областной центр на 350 тысяч человек населения остался с одним новым троллейбусом.

Источник: Госзакупки

Фото: Telegram

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