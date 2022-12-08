Россияне раскупили почти все новые авто в Белоруссии — журнал За рулем

Россияне раскупили почти все новые авто в Белоруссии

В Белоруссии стало сложнее приобрести автомобиль. Дилеры некоторых брендов говорят, что в наличии осталось не больше десятка машин.

Материалы по теме
Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

Причем в Минск едут не только за марками, которые ушли с российского рынка, но и за теми, что на нем еще не представлены. Дело в том, что в соседней стране даже китайские машины дешевле. Так, кроссовер Geely Coolray в комплектации «комфорт» в Белоруссии стоит чуть больше 1,5 млн руб., а в России — от 2 млн руб. Правда, оформить сделку стало сложнее, и клиенту с российским паспортом в покупке, скорее всего, откажут.

В дилерском центре Geely сказали, что поставить на учет такую машину в России будет трудно, потому что белорусский и российский ПТС — совершенно разные электронные документы. Один клиент из России решал этот вопрос четыре месяца.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Такие проблемы возникают из-за местного производства автомобилей Geely, другие марки россиянам продают без проблем, говорят участники рынка.

Материалы по теме
В интернет утекли данные о новом автомобиле «Автотора»

В белорусских дилерских центрах Kia и Renault ограничений для россиян не вводили, но ассортимент в автосалонах крайне скуден. Распродают то, что завезли, пока еще работал завод в России. Новых поставок не будет.

У белорусских официальных дилеров нет столько квот, чтобы ввозить и обеспечивать весь спрос из России. Образовался большой дефицит машин ушедших из России брендов, особенно по среднему и бюджетному сегментам.

Лидерами продаж в Белоруссии стали китайская Geely и российская Lada, за которой тоже некоторые россияне осенью ездили в Белоруссию.

Источник: kommersant.ru

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров84
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: