Россияне раскупили почти все новые авто в Белоруссии

В Белоруссии стало сложнее приобрести автомобиль. Дилеры некоторых брендов говорят, что в наличии осталось не больше десятка машин.

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Причем в Минск едут не только за марками, которые ушли с российского рынка, но и за теми, что на нем еще не представлены. Дело в том, что в соседней стране даже китайские машины дешевле. Так, кроссовер Geely Coolray в комплектации «комфорт» в Белоруссии стоит чуть больше 1,5 млн руб., а в России — от 2 млн руб. Правда, оформить сделку стало сложнее, и клиенту с российским паспортом в покупке, скорее всего, откажут.

В дилерском центре Geely сказали, что поставить на учет такую машину в России будет трудно, потому что белорусский и российский ПТС — совершенно разные электронные документы. Один клиент из России решал этот вопрос четыре месяца.

Такие проблемы возникают из-за местного производства автомобилей Geely, другие марки россиянам продают без проблем, говорят участники рынка.

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В белорусских дилерских центрах Kia и Renault ограничений для россиян не вводили, но ассортимент в автосалонах крайне скуден. Распродают то, что завезли, пока еще работал завод в России. Новых поставок не будет.

У белорусских официальных дилеров нет столько квот, чтобы ввозить и обеспечивать весь спрос из России. Образовался большой дефицит машин ушедших из России брендов, особенно по среднему и бюджетному сегментам.

Лидерами продаж в Белоруссии стали китайская Geely и российская Lada, за которой тоже некоторые россияне осенью ездили в Белоруссию.

Источник: kommersant.ru

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