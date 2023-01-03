4 самых популярных китайских кроссовера в России

Китайских автомобилей у нас будет все больше, и нам предстоит с этим жить. Причем постепенно из рейтинга продаж они будут вытеснять европейские, японские и корейские бренды, по мере вымывания последних по санкционным причинам.
Комитет автопроизводителей AEB традиционно составляет Топ-25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в России. По итогам 11 месяцев в него уже вошли 4 китайских кроссовера. И это еще без учета Chery — марка, по решению штаб-квартиры, своими статистическими данными не делится.
В списке:
- Haval Jolion — 15 670 шт.
- Geely Coolraу — 9821 шт.
- Haval F7 — 6003 шт.
- Geely Atlas Pro — 5715 шт.
Нет никаких сомнений, что в новом году мест в топовом списке у китайцев прибавится, как и самих брендов станет значительно больше.
На сегодняшний день в России представлено 7 марок из Поднебесной: Haval, Geely, Chery, Changan, Great Wall, FAW и DFM, и еще есть, куда расширяться. Всего в Китае существует не менее 32 автомобильных марок. Не все они на слуху, но такого большого автомобильного разнообразия нет ни в одной другой стране мира.
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Фото: Depositphotos
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