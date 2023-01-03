4 самых популярных китайских кроссовера в России — журнал За рулем

4 самых популярных китайских кроссовера в России

Данные продаж за 12 месяцев будут опубликованы только после январских праздников, но и по итогам 11 месяцев картина вырисовывается довольно очевидная.

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Китайских автомобилей у нас будет все больше, и нам предстоит с этим жить. Причем постепенно из рейтинга продаж они будут вытеснять европейские, японские и корейские бренды, по мере вымывания последних по санкционным причинам.

Комитет автопроизводителей AEB традиционно составляет Топ-25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в России. По итогам 11 месяцев в него уже вошли 4 китайских кроссовера. И это еще без учета Chery — марка, по решению штаб-квартиры, своими статистическими данными не делится.

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В списке:

  • Haval Jolion — 15 670 шт.
  • Geely Coolraу — 9821 шт.
  • Haval F7 — 6003 шт.
  • Geely Atlas Pro — 5715 шт.

Нет никаких сомнений, что в новом году мест в топовом списке у китайцев прибавится, как и самих брендов станет значительно больше.

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На сегодняшний день в России представлено 7 марок из Поднебесной: Haval, Geely, Chery, Changan, Great Wall, FAW и DFM, и еще есть, куда расширяться. Всего в Китае существует не менее 32 автомобильных марок. Не все они на слуху, но такого большого автомобильного разнообразия нет ни в одной другой стране мира.

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Фото: Depositphotos

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