4 самых популярных китайских кроссовера в России

Данные продаж за 12 месяцев будут опубликованы только после январских праздников, но и по итогам 11 месяцев картина вырисовывается довольно очевидная.

Материалы по теме Китайцы готовят очередной кроссовер по цене Лады

Китайских автомобилей у нас будет все больше, и нам предстоит с этим жить. Причем постепенно из рейтинга продаж они будут вытеснять европейские, японские и корейские бренды, по мере вымывания последних по санкционным причинам.

Комитет автопроизводителей AEB традиционно составляет Топ-25 самых продаваемых моделей легковых и легких коммерческих автомобилей в России. По итогам 11 месяцев в него уже вошли 4 китайских кроссовера. И это еще без учета Chery — марка, по решению штаб-квартиры, своими статистическими данными не делится.

В списке:

Haval Jolion — 15 670 шт.

Jolion — 15 670 шт. Geely Coolraу — 9821 шт.

Haval F7 — 6003 шт.

F7 — 6003 шт. Geely Atlas Pro — 5715 шт.

Нет никаких сомнений, что в новом году мест в топовом списке у китайцев прибавится, как и самих брендов станет значительно больше.

Материалы по теме В России бум на китайские авто: дилеры спешат откликнуться на спрос

На сегодняшний день в России представлено 7 марок из Поднебесной: Haval, Geely, Chery, Changan, Great Wall, FAW и DFM, и еще есть, куда расширяться. Всего в Китае существует не менее 32 автомобильных марок. Не все они на слуху, но такого большого автомобильного разнообразия нет ни в одной другой стране мира.

Что такое новый Москвич, и стоит ли он своих денег,читайте тут.



«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: Depositphotos