Сотрудники ГИБДД получат супероружие против провокаторов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ выпустил инструкции для полицейских, как вести себя на дороге, если возник конфликт. Там рассказывается и что делать, когда водитель направил на инспектора объектив видеокамеры.
«Не стоит указывать пальцем или жезлом в сторону гражданина или стоять „руки в боки“», — говорится в методических рекомендациях.
Главным супероружием сотрудника ГИБДД в борьбе со склочными водителями будут вежливость и уважение. Например, есть два способа ответа на агрессию.
Первый: не отвечать злобным комментарием на злобную реплику. Второй — слегка согласиться с манипулятором: «Да, возможно, из-за усталости (плохой видимости) я действительно не заметил, но это не позволит вам избежать ответственности за совершенное правонарушение».
Также предлагается использовать избыточную вежливость: «Многоуважаемый, Игорь Леонидович, сделайте одолжение…».
«Как такой интеллигентный и рассудительный человек, как вы, может проявлять бестактность! Неужели вы могли произнести такое?» — считается, что такие приемы должны снизить злобу потенциального (или реального) нарушителя.
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Источник: «Российская газета»
Фото: скриншот «Наша Russia», Александр Щербак/ТАСС
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