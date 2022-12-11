Сотрудники ГИБДД получат супероружие против провокаторов

Правоохранителей научат правильно выходить из конфликтов на дорогах.

Материалы по теме «Шоковая терапия»: сотрудники ДПС вывели водителей на эмоции

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ выпустил инструкции для полицейских, как вести себя на дороге, если возник конфликт. Там рассказывается и что делать, когда водитель направил на инспектора объектив видеокамеры.

«Не стоит указывать пальцем или жезлом в сторону гражданина или стоять „руки в боки“», — говорится в методических рекомендациях.

Главным супероружием сотрудника ГИБДД в борьбе со склочными водителями будут вежливость и уважение. Например, есть два способа ответа на агрессию.

Первый: не отвечать злобным комментарием на злобную реплику. Второй — слегка согласиться с манипулятором: «Да, возможно, из-за усталости (плохой видимости) я действительно не заметил, но это не позволит вам избежать ответственности за совершенное правонарушение».

Также предлагается использовать избыточную вежливость: «Многоуважаемый, Игорь Леонидович, сделайте одолжение…».

«Как такой интеллигентный и рассудительный человек, как вы, может проявлять бестактность! Неужели вы могли произнести такое?» — считается, что такие приемы должны снизить злобу потенциального (или реального) нарушителя.

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Источник: «Российская газета»

Фото: скриншот «Наша Russia», Александр Щербак/ТАСС