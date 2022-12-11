Дебют машины снова откладывается.

Выпуск небольшой серии отечественного родстера «Крым», сделанного на основе LADA Granta, начнется в 2023 году, сообщил руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Ранее разработчики обещали выпустить двухместный автомобиль в 2022 году, после того, как завершится изготовление последнего прототипа.

По словам Онищенко, сроки пришлось сдвинуть, потому что нужно получить Одобрение типа транспортных средств (ОТТС) до конца года. Так как над проектом работают в университете, ресурсов для осуществления не так много, как хотелось бы.

Точные сроки выпуска новой машины зависят от денежных вливаний, а также от возможного сотрудничества с АВТОВАЗом, сказал Онищенко. Планируется, что у «Крыма» будет 98–136 лошадиных сил, а стоить он будет 1-,1,5 миллиона рублей.

Один из прототипов родстера Крым мы уже тестировали:

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Источник: Газета.ру

Фото: vk.com/crimea_roadster