Когда появится родстер «Крым» — новые подробности — журнал За рулем

Когда появится родстер «Крым» — новые подробности

Дебют машины снова откладывается.

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Выпуск небольшой серии отечественного родстера «Крым», сделанного на основе LADA Granta, начнется в 2023 году, сообщил руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Ранее разработчики обещали выпустить двухместный автомобиль в 2022 году, после того, как завершится изготовление последнего прототипа.

Когда появится родстер «Крым» — новые подробности

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По словам Онищенко, сроки пришлось сдвинуть, потому что нужно получить Одобрение типа транспортных средств (ОТТС) до конца года. Так как над проектом работают в университете, ресурсов для осуществления не так много, как хотелось бы.

Точные сроки выпуска новой машины зависят от денежных вливаний, а также от возможного сотрудничества с АВТОВАЗом, сказал Онищенко. Планируется, что у «Крыма» будет 98–136 лошадиных сил, а стоить он будет 1-,1,5 миллиона рублей.

Один из прототипов родстера Крым мы уже тестировали:

Источник: Газета.ру

Фото: vk.com/crimea_roadster

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